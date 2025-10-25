السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدي على فرد شرطة أثناء فض مشاجرة بالمنيا

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالسب، ودفع أحد أفراد الشرطة أثناء محاولته فض المشاجرة بمحافظة المنيا.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مالك مخبز بدون ترخيص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا).

وأوضحت التحريات، أن الواقعة حدثت بتاريخ 20 الجاري نتيجة مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة أجرة بسبب خلافات بينهما على الشراء، وأثناء تدخل أحد أفراد الشرطة لفض المشادة، قام المتهم بدفعه اعتراضًا على تدخله.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

