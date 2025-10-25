السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد في محاكمة 29 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة

الدائرة الثانية
الدائرة الثانية إرهاب

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 28 ديسمبر المقبل للطلبات.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين سائقي أجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بالأزبكية

القبض على سيدة بتهمة سرقة حذاء شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبساتين

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، حيث تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى الثالث عشر شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما المتهمون من الرابع عشر حتى التاسع والعشرين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام عن علم ودراية بأهدافها.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين استخدموا شبكة المعلومات الدولية في الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تحض على العنف وتدعو لتعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة إرهاب الهيكل الإداري للإخوان جنايات النزهة وجدي عبد المنعم قضايا ارهاب محاكم بدر جماعة الإخوان الأمن القومي

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين سائقي أجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بالأزبكية

القبض على سيدة بتهمة سرقة حذاء شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبساتين

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء حجارة على سيارة بالفيوم

ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

القبض على نجل السيدة المشردة في العباسية بعد تداول مقطع فيديو مؤثر

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سائق لمنع الاستيلاء على سيارته بالخصوص

الأكثر قراءة

دوري الأبطال، نتيجة مباراة الأهلي وإيجل نوار بعد مرور 30 دقيقة

الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية