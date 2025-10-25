قرار جديد في محاكمة 29 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 28 ديسمبر المقبل للطلبات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، حيث تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى الثالث عشر شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما المتهمون من الرابع عشر حتى التاسع والعشرين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام عن علم ودراية بأهدافها.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين استخدموا شبكة المعلومات الدولية في الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تحض على العنف وتدعو لتعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن القومي.

