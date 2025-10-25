القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 440 طربة حشيش وأسلحة نارية بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، في ضبط كميات من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بحوزة 3 أشخاص بمركز ومدينة القصاصين.

ورود معلومات بقيام مجموعة من العناصر الاجرامية بترويج المواد المخدرة

وردت معلومات أكدتها التحريات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على نطاق واسع داخل المحافظة. وعلى الفور، تم تشكيل مأمورية أمنية ضمت مباحث مركز القصاصين بقيادة المقدم محمد سالم، رئيس المباحث، والتي تمكنت من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين، إحداهما فيرنا والأخرى تويوتا فورتشنر.

كميات المضبوطات

وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 440 قطعة من مخدر الحشيش معدة للترويج، وسلاح ناري بندقية آلية، وعدد 2 خزنة، وكمية من الطلقات من ذات العيار، إضافة إلى مكبس حشيش بمشتملاته، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه حصيلة للاتجار.

وبإخطار اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، قرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية، لمتابعة التحقيقات وضبط باقي عناصر التشكيل، والكشف عن مصادر الحصول على المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية ومكافحة الاتجار بالمواد المخدرة.

