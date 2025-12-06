أخبار مصر: قصة واقعة الطفل زياد التي هزت بورسعيد، سيناريو هوليوودي في اختفاء فتاة الشرقية، تطبيق منظومة "مرور بلا أوراق"

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بجوائز 13 مليون جنيه، اليوم انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية السيسي

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم السبت، المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، والمقرر انعقادها في الفترة من ١٥ إلى ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ، الموافق ٦ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥م، وذلك بالمركز الثقافي الإسلامي بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، حيث تحمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذه الدورة اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، كأحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية.

واقعة هزت بورسعيد، أول صورة للطفل زياد ضحية اصطدام باب معدية بالرصيف بسبب عطل فني

تنشر فيتو صورة الطفل الذي لقي مصرعه عندما كان موجودًا على رصيف مرسى معديات مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك نتيجة اصطدم بالباب الحديدي للمعدية إثر عطل فني مفاجئ.

رعدية تصل إلى سيول، الأرصاد تحذر من غزوة أمطار تضرب شمال وجنوب مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار حيث تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة رعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر "رأس غارب، الزعفرانة، الغردقة، القصير، مرسى علم، رأس بناس" ومناطق من سيناء "شمال سيناء، نخل، خليج العقبة، سانت كاترين، دهب، شرم الشيخ".

صراع التأهل، منتخب مصر في مواجهة حاسمة أمام الإمارات اليوم بكأس العرب

يدخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم السبت، مواجهة حاسمة أمام نظيره الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحذف هيئة تحرير الشام من "الكيانات الإرهابية"

رفعت الحكومة الكندية، الجمعة، اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، وحذفت هيئة تحرير الشام، التي قادت التحالف الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، من قائمة الكيانات الإرهابية.

هي دي مصر الحقيقية، طالبة تعثر على آلاف الدولارات بساحة مسجد محمد علي بالقلعة وتسلمها للشرطة (صور)

عثرت شروق هاني عبد المنعم، الطالبة بكلية العلوم الرياضية “التربية الرياضية بنات” جامعة الإسكندرية، وأحد أعضاء فريق القادة الاجتماعيين على مبلغ مالي قدر بـ2800 دولار أي ما يعادل أكثر من 130 ألف جنيه مصري، خلال رحلة للجامعة بقلعة صلاح الدين في القاهرة.

بدءا من اليوم، الداخلية تطلق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية ضمن منظومة "مرور بلا أوراق"

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، تطبيق العمل بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، بديلًا عن الشهادة الورقية، بعد استحداثها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال ربط إلكتروني مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، تحت شعار «منظومة مرور بلا أوراق».

بعد تزكية من والده، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن السناتور فلافيو بولسونارو النجل الأكبر للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة لعام 2026.

هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين

أصدر الموسيقار مالك جندلي بيانًا كاشفًا بعد إعلان السلطات السورية إلغاء حفله المنتظر في ساحة مدينة حمص، ونقلها إلى المركز الثقافي، أطل عازف البيانو قاطعًا الشك باليقين.

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءًا من اليوم السبت على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية لتسجل السواحل الشمالية 19: 20 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 21: 22 درجة مئوية، جنوب البلاد: 22:25 درجة مئوية.

وزير الاتصالات يفتتح اليوم عددًا من المشروعات التكنولوجية بالدقهلية

يجري الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، جولة تفقدية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والخدمية بالمحافظة.

تركت حقيبتها وحذاءها بجوار ترعة، الأمن يفك لغز اختفاء فتاة الشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة من الشرقية، بعد انتشار منشورين مدعومين بصور زعما اختفاءها في ظروف غامضة، قبل العثور على حقيبتها وحذائها على شاطئ ترعة الإسماعيلية.

أرسنال وليفربول ومصر وسان جيرمان، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها الدوري المصري ومواجهة مصر والإمارات في كأس العرب وليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي ومباريات الدوريات الإسباني والفرنسي والإيطالي.

إغراءات ضمن خطة السلام، واشنطن تكشف ملامح اتفاق دفاعي جديد مع كييف

أعلنت أمريكا، اليوم السبت، توصلها لـ"إطار عام" بشأن تعزيز قدرات الردع والدفاع لكييف، ضمن بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا.

عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)

شهدت إحدى دور العرض بالقاهرة حضورًا لافتًا من أسرة كوكب الشرق "أم كلثوم"، خلال العرض الخاص لفيلم "الست" للفنانة منى زكي، حيث حرص أحفاد شقيقتها سيِّدة على مشاهدة الفيلم إلى جانب صُنّاع العمل وعدد كبير من النجوم.

تبدأ برقصة الموت وتنتهي بمطاردة، مفاجأة مذهلة عن كيفية إصابة فيروس الإنفلونزا للخلايا (فيديو)

مع عودة برودة الجو في الشتاء، تعود أيضًا أعراض الحمى وآلام الجسم وسيلان الأنف، حاملة معها موسم الإنفلونزا، حيث ينتقل الفيروس عبر الرذاذ ليدخل الجسم ويصيب الخلايا.

اليوم، الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

بيراميدز يسعي إلى صدارة الدوري المصري اليوم من بوابة بتروجت

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمر قضائي أمريكي يفرض نشر محاضر التحقيق في قضية إبستين

أمر قاض فدرالي، الجمعة، بنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق أجري في فلوريدا بشأن الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي.



مخطط سري والحياد وهم، رئيس الإذاعة الإسبانية يفضح تلاعب إسرائيل بتصويت "يوروفيجن"

اتهم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE، خوسيه بابلو لوبيز، إسرائيل بتزوير نتائج التصويت داخل الاتحاد الأوروبي للبث UER/EBU بشأن مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأموريات الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية و7 آخرين، في قضية رشوة الضرائب الكبرى لاستغلالهم لمناصبهم كقيادات بمصلحة الضرائب المصرية، في تقاضي رشاوى من بعض الشركات في مقابل التغاضي عن الإجراءات الضريبية الخاصة بهذه الشركات.

