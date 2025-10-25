مدير شئون المناطق بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في زيارة للإسماعيلية

استقبل الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، الدكتور هاني شمس الدين حمودة، مدير عام الإدارة العامة لشئون المناطق بمجمع البحوث الإسلامية خلال زيارته للمحافظة

أبرز الحضور خلال اللقاء

شهد اللقاء كل من الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة الوعظ والدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية، والشيخ جمال عباس مرسي مدير الدعوة، والشيخ هاني عبدالعليم مكاوي مدير التوجيه بمنطقة وعظ الإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

دعم منطقة الإسماعيلية لجهود البحوث الإسلامية في القوافل الدعوية

وأعرب رئيس منطقة الإسماعيلية خلال اللقاء عن دعم المنطقة الكامل لجهود مجمع البحوث الإسلامية في تسيير القوافل الدعوية، والتي تستهدف توعية المواطنين بقرى ومراكز المحافظة من خلال زيارة مراكز الشباب والأندية والمعاهد الأزهرية وبعض الجهات الحكومية مثل: الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وقصور الثقافة، ومديرية الأوقاف، ومؤسسات المجتمع المدني.

جانب من اللقاء،فيتو

نشر الفكر الوسطي بين المجتمع

و أكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أن تضافر جهود رجال الأزهر المخلصين سوف يحقق لدى المواطنين أقصى استفادة من خلال نشر الفكر الوسطي للإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الشباب والتوعية بالمشكلة السكانية وخطورة التفكك الأسري.

إشادة بدور القوافل الدعوية

وأشاد بالقوافل وبدورها المهم في تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، ومحاربة الشائعات، وذلك لإعادة بناء الإنسان واستكمالًا لجهود بلدنا الحبيبة مصر.

وعلى صعيد أخر كان قد كشف الدكتور محمود الهواري أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، عن تشكيل الأزهر الشريف لجنة لوضع وثيقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سيتم الإعلان عنها قريبا.

نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول

وأضاف الهوارى خلال جلسة "نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن الوثيقة ستضع آليات للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من التدريبات، وستعمل على بناء شراكات مع كثير من المؤسسات.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف لم يتوقف عند فكرة التعليم فقط، لكنها سيتجاوزها نظرا لان الذكاء الاصطناعي تدخل في كل شىء في حياتنا، لافتا إلى وجود رغبة لوضع أطر أخلاقية عامة لاستخداماته.

وأكد الهواري أن التحديات الاخلاقية التي فرضها الذكاء الاصطناعي هذه الأيام، تحتم على المجتمعات استخدام ضوابط قيمية، بما يحقق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي، بعيدا عن المحتويات المضلة والمضللة.

