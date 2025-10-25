الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة اقتحام قوة أمنية لمنزلها بالدقهلية

السبت 25 أكتوبر 2025
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو ادعت خلاله سيدة اقتحام قوة أمنية لمنزلها بمحافظة الدقهلية.

 

وكانت  أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات تزعم فيه قيام قوة أمنية باقتحام منزلها وإلقاء القبض على نجلها "دون وجه حق" بمحافظة الدقهلية.

ضبط قائد سيارة تعدى على طالبة بألفاظ خادشة للحياء بطريق الأوتوستراد

ضبط 4 ملايين جنيه في حملات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وبالفحص، تبين أن السيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز منية النصر) هي القائمة على نشر الفيديو، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى ضبط نجلها بتاريخ 21 الجاري وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة، حيث تبين أنه (عاطل – محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جناية شروع في قتل)، وتم ضبطه وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش.

وبعرضه على النيابة العامة، قررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات، فيما تبين أن والدته نشرت المقطع المشار إليه في محاولة للتأثير على سير الإجراءات القانونية المتخذة حياله.

وتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب ونشرها معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل.

