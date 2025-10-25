ضربها بالخرطوم في الشارع، حكاية فتاة التجمع الخامس مع سائق النقل الذكي تثير الغضب (فيديو)

أثارت حكاية فتاة التجمع الخامس "ندى كامل" غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تكرار حوادث سائقي تطبيقات النقل الذكية، حيث كشف الحادث عن تفاصيل مرعبة، حيث قام سائق التطبيق الذكي بمهاجمة الفتاة وضربها بالخرطوم، بسبب إلغائها الرحلة.

تصرف مرعب من سائق تطبيق النقل الذكي

وكشف مقطع الفيديو المتداول، والذي انتشر بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تصرف مرعب قام به سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، حيث تفاجأت الفتاة بنزول السائق من سيارته وكان يحمل خرطومًا، وأخذ يضربها به في أحد شوارع التجمع الخامس، حيث كانت تقف، عقب إلغائها الرحلة عبر التطبيق.

سائق النقل الذكر ينزل من سيارته للاعتداء على الفتاة، فيتو

وروت فتاة التجمع الخامس، ندى كامل، ضحية التعدي من قبل سائق النقل الذكي، تفاصيل الواقعة، قائلة: "إنها تعرضت لهجوم عنيف من سائق تابع لتطبيق نقل ذكي، ما تسبب لها في إصابات جسدية ونفسية بالغة".

وأوضحت ندى أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق، الذي تعدى عليها بالضرب، حتى يتم القبض عليه والتحقيق معه، بعد أن تحولت حياتها إلى معاناة بسبب الحادث.

بداية حادث ندى كامل، أو فتاة التجمع الخامس، بدأت عندما طلبت الفتاة رحلة عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، للذهاب إلى عملها، لكن السائق توقف في مكان بعيد عن موقعها المحدد، وعندما طلبت منه الاقتراب، رفض وامتنع عن إلغاء الرحلة، فاضطرت لإلغائها بنفسها بهدوء، وطلبت سائقًا آخر، حسبما روت الفتاة.

حكاية ضرب سائق نقل ذكي لندى كامل يتحول لكابوس

وأكدت ندى كامل أنها "لم تتخيل أن الأمر سيتحول إلى كابوس، حيث فوجئت بالسائق يقف أمامها غاضبًا، ويهددها قائلًا: "هقتلك"، ثم أمسك خرطومًا وضربها به على جسدها، مسببًا إصابات جاءت في التقرير الطبي، مؤكدة أنه حاول توجيه الضرب إلى وجهها لكنها تفادته، حسبما قالت ندى كامل.



وقالت ندى كامل: "أنا مش قادرة أنسى الموقف، وكل ما أفتكره بحس بالرعب"، وحررت محضرًا بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس، رقم 10815 لسنة 2025، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

وأثار تعدي سائق تطبيق النقل الذكي بالضرب على فتاة التجمع الخامس بالخرطوم في الشارع، ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى تزايد حالات الاعتداء من سائقي تطبيقات النقل الذكي على العملاء بشكل غريب، خلال الفترة السابقة، وطالبوا أجهزة الأمن وإدارات التطبيقات التعامل بحزم مع هؤلاء المعتدين.

وعلق البلوجر أياد الحمود فقال: "ندى كامل" فتاة من القاهرة بمصر طلبت سائق ليوصلها إلى أحد الأماكن لكنها ألغت الرحلة فتفاجأت أن السائق وصل لموقعها ونزل من سيارته ومعه خرطوم وبدأ يضربها به ثم حاول دهسها. السائق فر من الموقع والجهات الأمنية تدرس الفيديو لتحديد هويته والقبض عليه".

ضرب فتاة التجمع بالخرطوم في الشارع تثير الغضب

أما البلوجر سعيد عبد الله فعبر عن غضبه قائلًا: "هو معقوله فب كده؟.. بنت كانت طالبة عربية من "تطبيق..." علشان توصلها للشغل.. السائق تأخر عليها.. وقبل وصول السائق البنت ألغت الرحله.. السواق وصل للمكان ووجدها واقفه فنزل من العربيه ماسك خرطوم ونزل عليها ضرب فى الشارع... الواقعة حدثت بمنطقة اللوتس فى التجمع الخامس.. والضحية حررت محضر بالواقعة وكاميرات المراقبة وثقت لحظة هجوم السائق على الفتاة، التي قامت بنشر الفيديو والأجهزة الأمنية تقوم حاليا بفحص الفيديو لتحديد هوية السائق.. الفتاة تدعى ندى كامل من التجمع الخامس بتقول السائق قالى هقتلك ونزل من العربيه ومعاه خرطوم وجرى ورايا وهو بيضرب فيا"

لحظة اعتداء السائق على الفتاة، فيتو



أما البلوجر صبري محمد فعبر عن غضبه قائلًا: "بعض الناس عايزة يتم تربيتها من أول وجديد علشان مفيش أخلاق وأنعدمت التربية"

وعبر البلوجر فارس الباشا عن استيائه فقال: "ولسه مازال العرض مستمر كل يوم في مهازل جديدة طالما مفيش عقاب شديد لكل من تسول له نفسه على والبلطجة والسرقة وتجارة المخدرات"

أما البلوجر عمرو رخا فقال: "نعيش أسوأ فترة في حياتنا الناس كلها بتطلع أبشع ما فيها من بلطجة وقتل وسرقة ومفيش حدود"

النظام الإلكتروني في تطبيقات النقل هو الحل

وقال البلوجر وليد محمد: "أوقات السواقين بيحطوا رقم مبالغ فيه للرحله وبيكون ضعف السعر المقترح من البرنامج فأنا بزود كمان واعمل موافقه للطلب وأول ما يوصل ألغي الرحله وأعمل من بنها"

وأكدت البلوجر أيات الله فرج "الأبلكيشن بيغرم العميل كده كده ولو مافيش غرامه بردو ما يعملش معاها كده بجد يستحق اللي هيحصل معاه"

وعلق البلوجر ناصر هادي فقال: " لو كان هناك نظام إليكتروني لكان أفضل.. لأنه يختصر الوقت في معرفة المجرمين من خلال الهوية الموثقه بموجب رقم الهاتف المسجل في النظام الإليكتروني، حسب المقطع لوحة السيارة واضحة وأيضًا صورة الشخص، كما ذكرنا في السابق ( يجب أن يكون السائق) لديه شهادة تثبت خلو سجله من السوابق.. عالم غريب يا تركب يا أضربك"

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على السائق، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.