أخبار الحوادث اليوم: قرار قضائي جديد بشأن دعوى زينة ضد أحمد عز.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بقيمة 127 مليون جنيه.. إحالة أوراق المتهمة بقتل أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم للمفتي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ملاكي يتعدى على قائد سيارة أجرة ويحدث تلفيات بسيارته بالإسكندرية.

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الثبوتية بكل سهولة ويسر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بسرقة حقيبته وبداخلها معدات تصوير كاملة بالقاهرة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 78 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر" إلى 13 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

قالت والدة أطفال دلجا عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة إلى مفتي الجمهورية: «مبروك عليكي الإعدام يا هاجر، قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي».

حددت محكمة الاستئناف جلسة 27 أكتوبر المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور، بعد انتشار فيديو يظهر شابين وفتاتين يستقلون سيارة ملاكي، بينما يقوم أحد الأشخاص بتصويرهم، مدعيًا ممارستهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز لمطالبته بزيادة نفقة توأمها لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حادث تصادم مروعًا أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص مقيم بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 13 عنصرًا إجراميًا، بينهم 7 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.

قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لجلسة 26 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكات لاعب منتخب مصر الأسبق إبراهيم سعيد لجلسة 28 أكتوبر الجاري، وذلك للنطق بالحكم.

