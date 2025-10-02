أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب زميله وشخص آخر بجروح وكدمات بالجسم دهستهم سيارة ملاكي أثناء أداء عملهما بمعاينة جثة سيدة متوفاة في حادث أمام مدخل مدينة النوبارية بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية داخل نطاق محافظة البحيرة.

ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق

تلقت الأجهزة المختصة بلاغا بمصرع نبيلة يوسف السيد، 38 عامًا - ربة منزل، صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوي أمام مدخل مدينة غرب النوبارية، وبانتقال " أحمد محمد حسن 25 سنة، رمضان حسن القاضى، أمينا شرطة بقسم غرب النوبارية لمعاينة الجثة وأثناء تواجد شخص آخر يدعى محمد سعيد السنديونى 37 سنة مقيم النوبارية، جاءت سيارة مسرعة وصدمتهم مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الاثنين الآخرين بجروح وكدمات بالجسم.

ضبط السيارة وقائدها وتم التحفظ عليهما

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمكن ضباط الشرطة من ضبط السيارة وقائدها وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

