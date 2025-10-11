الداخلية: طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في 2931 منفذا و1150 سيارة

السبت 11 أكتوبر 2025
تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الداخلية تُنظم فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في إطار مبادرة "كلنا واحد"

وأشارت الوزارة إلى أن السلع تُعرض داخل المنافذ والسرادقات الموضحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، ضمن خطة شاملة تستهدف دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.

وكشفت وزارة الداخلية، عن التوسع في عدد المنافذ المشاركة بالمبادرة ليصل إلى 2931 منفذًا، تشمل 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و113 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و114 قافلة متحركة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا ضمن منظومة "أمان" المنتشرة بالميادين والشوارع الرئيسية، لتغطية مختلف المناطق وضمان وصول المنتجات لجميع المواطنين.

ويأتي استمرار المبادرة في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية الهادفة إلى تقديم الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

