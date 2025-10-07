تأجيل محاكمة المتهمين في الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 38 متهما، في القضية رقم 15044، لسنة 2024، جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالمطرية، لجلسة 9 ديسمبر المقبل للشهود.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين انضموا جميعا إلى جماعة داعش إرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.



وبحسب أمر الإحالة فإن المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ن، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.