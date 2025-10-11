السبت 11 أكتوبر 2025
الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأحوال المدنية يواصل إرسال القوافل المجهزة لخدمة المواطنين

واصل قطاع  الأحوال المدنية، إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الثبوتية بكل سهولة ويسر.

وانتشرت القوافل في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء، حيث أسفرت الجهود عن استخراج 7768 بطاقة رقم قومي و29229 مصدرًا مميكنًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي ضوء الإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات اعتبارًا من 11 أكتوبر 2025، استمرارًا لنهج الوزارة في تيسير الخدمات للجمهور.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة: 15340 لتلبية الطلبات الفورية العامة، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء.

وأسفرت تلك الجهود عن استخراج وتوصيل 789 بطاقة رقم قومي و126 مصدرًا مميكنًا للمواطنين في ذات اليوم.

من جانب آخر، استجابت مأموريات القطاع لـ 60 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم استخراج بطاقات الرقم القومي لهم بالمنازل والمستشفيات، إضافة إلى 229 بطاقة للعاملين بالعاصمة الإدارية والنوادي الخاصة.

كما استمر المركز النموذجي للأحوال المدنية في استقبال كبار السن وذوي الهمم “قادرون باختلاف”، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 333 مواطنًا ومواطنة.

ولاقت هذه المبادرات إشادة واسعة من المواطنين لما تمثله من تيسير وسرعة في تقديم الخدمات، بما يعكس حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتحسين جودة الخدمات الجماهيرية في جميع أنحاء الجمهورية.

