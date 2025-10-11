السبت 11 أكتوبر 2025
قرار قضائي جديد بشأن دعوى زينة ضد أحمد عز

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز لمطالبته بزيادة نفقة توأمها لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر  قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأم الفنانة زينة إلى 80 ألف جنيه شهريا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم ولاد رزق.

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

