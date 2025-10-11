ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بقيمة 127 مليون جنيه (صور)

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 13 عنصرًا إجراميًا، بينهم 7 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وكشفت التحريات أن عناصر التشكيل قاموا بجلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة، وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول بعد إخفائها داخل عبوات غذائية، واتخذوا من مخزن ومحل في محافظتي القاهرة والإسماعيلية وكرين لإخفاء تلك المواد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 347 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – بودر)، و63 ألف قرص مخدر متنوع (ترامادول – كبتاجون – إكستاسي)، وكمية من العبوات الغذائية المعدة للتهريب والمخبأ بداخلها مواد وأقراص مخدرة.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 127 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تجفيف منابع تهريب المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

