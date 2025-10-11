كشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أخرى بألفاظ خادشة في الهرم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر إحدى السيدات تتعدى على أخرى بالسب بألفاظ خادشة للحياء بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة القائمة على تصوير المقطع، وتبين أنها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

وباستدعائها، قررت بتضررها من (شقيقها وزوجته – المقيمان بذات الدائرة)، واللذان ظهرا بمقطع الفيديو، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

