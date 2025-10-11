السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

كشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أخرى بألفاظ خادشة في الهرم

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أخرى بألفاظ خادشة لل

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر إحدى السيدات تتعدى على أخرى بالسب بألفاظ خادشة للحياء بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة القائمة على تصوير المقطع، وتبين أنها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

الداخلية تكشف ملابسات سرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج

خلاف على أولوية المرور، الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ملاكي على سيارة أجرة

وباستدعائها، قررت بتضررها من (شقيقها وزوجته – المقيمان بذات الدائرة)، واللذان ظهرا بمقطع الفيديو، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

الجيزة وزارة الداخلية قسم شرطة الأهرام تعدي بالألفاظ فيديو متداول الامن العام خلافات مالية

