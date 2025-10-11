أنشأ شركات وهمية لترويج أدوات صحية، ضبط نصاب التجارة الإلكترونية بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص مقيم بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهم بإنشاء وإدارة عدة حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل أسماء شركات تجارية وهمية، والإعلان عن ترويج أدوات صحية مستوردة بأسعار مناسبة، ومطالبة راغبى الشراء بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد من عقود توريد وتركيب أدوات صحية بأسماء شركات وهمية، و"أكلاشيه" ودفتر فواتير، و2 ماكينة دفع إلكترونى، و3 بطاقات دفع إلكترونى، وهاتف محمول احتوى على دلائل نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بالنصب والإحتيال على المواطنين كما جاء فى التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

