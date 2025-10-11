والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

قالت والدة أطفال دلجا عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة إلى مفتي الجمهورية: «مبروك عليكي الإعدام يا هاجر، قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي».

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، قد قررت إحالة أوراق المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم محمد، المعروفة إعلاميًا بـ«قاتلة أطفال دلجا»، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة 8 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبسها حتى ذلك الموعد.

وجاء القرار في ثاني جلسات محاكمة المتهمة في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، والمتهمة فيها بقتل زوجها وأطفالها الستة عمدًا مع سبق الإصرار، باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو الماضي، داخل منزل الأسرة بقرية دلجا بمركز دير مواس

