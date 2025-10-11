السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات سرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر شخصًا وسيدة يستقلان مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية أثناء قيامهما بسرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بدائرة محافظة سوهاج.

 

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبيها، وتبين أنهما (عاطل، وربة منزل – مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم).

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزتهما، كما تم التحفظ على مركبة التروسيكل المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة بسوهاج وزارة الداخلية تروسيكل بدون لوحات سرقة مبرد مياه سرقة غطاء سيارة الامن العام قسم شرطة أخميم

مواد متعلقة

خلاف على أولوية المرور، الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ملاكي على سيارة أجرة

الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأمن يكشف حقيقة اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض في حلوان

حملات مكثفة للكشف عن سائقي حافلات المدارس المتعاطين للمخدرات

ضبط صاحب محل لبيع ريسيفرات معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالتجمع

أنشأ شركات وهمية لترويج أدوات صحية، ضبط نصاب التجارة الإلكترونية بالقاهرة

الأكثر قراءة

نبيل فهمي مرشح مصر لمنصب أمين جامعة الدول العربية.. 38 سنة دبلوماسية

مذبحة دلجا، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

في يومهن العالمي، مدبولي: فخورون بفتياتنا وسنواصل دعمهن بمختلف المجالات

محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

الأزهر يُؤكد حرمة حرق قش الأرز: إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة

المزيد
الجريدة الرسمية