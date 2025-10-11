الداخلية تكشف ملابسات سرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر شخصًا وسيدة يستقلان مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية أثناء قيامهما بسرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بدائرة محافظة سوهاج.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبيها، وتبين أنهما (عاطل، وربة منزل – مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم).

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزتهما، كما تم التحفظ على مركبة التروسيكل المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

