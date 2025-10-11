السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 106024 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. 

الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأمن يكشف حقيقة اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض في حلوان

كما تم فحص 1520 سائقًا، وتبين إيجابية 74 حالة لتعاطى المواد المخدرة.

وفى إطار حملاتها على الطريق الدائرى الإقليمى، تمكنت الأجهزة من ضبط 809 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، مسائل الأمن والمتانة، وفحص 112 سائقًا، وأسفرت الحملات عن إيجابية 7 حالات لتعاطى المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 7 أحكام، مع التحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور. 

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية والتشديد على الالتزام بالقوانين لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

مخالفات مرورية حملات المرور تعاطي المخدرات أثناء القيادة الطريق الدائري الإقليمي ضبط محكوم عليهم الامن العام

