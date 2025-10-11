خلاف على أولوية المرور، الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ملاكي على سيارة أجرة

السبت 11 أكتوبر 2025
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ملاكي يتعدى على قائد سيارة أجرة ويحدث تلفيات بسيارته بالإسكندرية.

تعود الأحداث إلى 2 أكتوبر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا بوقوع مشادة كلامية بين: طرف أول: قائد السيارة الملاكي الظاهرة بالفيديو (مالك محل– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي) وطرف ثانٍ: قائد سيارة الأجرة (مقيم بدائرة القسم).

وأسفرت المشادة عن قيام قائد الملاكي بالتعدي على سيارة الأجرة باستخدام عصا خشبية بسبب خلاف على أولوية المرور.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطرفين وعرضهما على النيابة العامة.

