عم أطفال دلجا: القضية واضحة وننتظر حكم الإعدام ضد المتهمة (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، وصلت المتهمة "هاجر" إلى محكمة جنايات المنيا، اليوم، لحضور ثاني جلسات محاكمتها بتهمة إنهاء حياة زوجها وأطفاله الستة والشروع في قتل والدة الأطفال عبر دس السم في الخبز، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وقال علي محمد علي، عم الأطفال الستة، في تصريحات صحفية، إن الأسرة تعيش حالة حزن عميق منذ وقوع الجريمة، مؤكدًا أنهم ينتظرون القصاص العادل، وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمة التي ارتكبت جريمة "لا تحتمل أي لبس".

وأشار إلى أن الأسرة فقدت سبعة من أبنائها في واقعة واحدة، ولا تزال آثار الصدمة تسيطر على الجميع، مطالبًا بسرعة إنزال أقصى العقوبة القانونية بحق المتهمة.

يُذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمة عدة تهم، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد ثبوت تورطها في دس مادة سامة داخل الخبز الذي تناولته الأسرة، ما أسفر عن وفاة الزوج والأطفال الستة، ونجاة والدة الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.