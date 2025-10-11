السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الفعل الفاضح على طريق المحور 27 أكتوبر

حددت محكمة الاستئناف جلسة 27 أكتوبر المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور، بعد انتشار فيديو يظهر شابين وفتاتين يستقلون سيارة ملاكي، بينما يقوم أحد الأشخاص بتصويرهم، مدعيًا ممارستهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام. 

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي على الطريق العام إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة في بيانات متعددة ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم، لما لذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وأكدت النيابة حرصها على تطبيق القانون بحزم تجاه كل من يخل بالنظام العام أو يمس حرمة الأفراد، مع الالتزام بحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع القوانين المرعية.

