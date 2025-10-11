السبت 11 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة 124 متهما في "الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع"

قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لجلسة 26 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

الجريدة الرسمية