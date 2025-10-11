السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى.

الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأمن يكشف حقيقة اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض في حلوان

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى تلك الجرائم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وحماية السوق المصرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي ارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الاتجار قطاع الأمن العام قطاع الأمن وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأمن يكشف حقيقة اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض في حلوان

حملات مكثفة للكشف عن سائقي حافلات المدارس المتعاطين للمخدرات

ضبط صاحب محل لبيع ريسيفرات معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالتجمع

أنشأ شركات وهمية لترويج أدوات صحية، ضبط نصاب التجارة الإلكترونية بالقاهرة

ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة تستغل حلم المواطنين بالسفر للعمل بالخارج

ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بقيمة 127 مليون جنيه (صور)

الداخلية: طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في 2931 منفذا و1150 سيارة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

قرار قضائي جديد بشأن دعوى زينة ضد أحمد عز

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

مفاجأة سارة لنجم الأهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الأزهر: حسن تربية البنات من هدي النبي

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

المزيد
الجريدة الرسمية