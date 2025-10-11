الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى تلك الجرائم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وحماية السوق المصرى.

