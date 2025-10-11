السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة معدات تصوير بالقاهرة

ضبط مرتكبي واقعة
ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة معدات تصوير بالقاهرة

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بإحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بسرقة حقيبته وبداخلها معدات تصوير كاملة بالقاهرة.
 


وكانت قد رصدت أجهزة الأمن، تداول  منشور مدعوم بصور  أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة بداخلها معدات تصوير كاملة بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم  ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائقان – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها (حقيبة بداخلها كاميرا ومعدات تصوير كاملة).

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة حال قيامه بتوصيل الشاكى واتفاقه مع الآخر للتصرف فى المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية تطبيقات النقل الذكي أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بلاغات سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى سرقة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج

خلاف على أولوية المرور، الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ملاكي على سيارة أجرة

الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأمن يكشف حقيقة اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض في حلوان

حملات مكثفة للكشف عن سائقي حافلات المدارس المتعاطين للمخدرات

ضبط صاحب محل لبيع ريسيفرات معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالتجمع

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية