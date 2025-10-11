ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة معدات تصوير بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بإحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بسرقة حقيبته وبداخلها معدات تصوير كاملة بالقاهرة.





وكانت قد رصدت أجهزة الأمن، تداول منشور مدعوم بصور أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة بداخلها معدات تصوير كاملة بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائقان – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها (حقيبة بداخلها كاميرا ومعدات تصوير كاملة).

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة حال قيامه بتوصيل الشاكى واتفاقه مع الآخر للتصرف فى المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.