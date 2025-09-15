الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 78 متهما في خلية مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 78 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر" إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.


قضية خلية مدينة نصر

 وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.

كما وُجهت إليهم تهم تمويل جماعة إرهابية، من خلال توفير وحيازة ونقل أموال ومساعدات للجماعة مع العلم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استغلوا شبكة الإنترنت في الترويج لأفكار متطرفة، والدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف، وتبادل الرسائل والتكليفات فيما بينهم عبر منصات إلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلية مدينة نصر قضية خلية مدينة نصر جماعة إرهابية

مواد متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية خلية المرج الإرهابية

خلال ساعات، الجنايات تستمع لأقوال الشهود في قضية خلية مدينة نصر

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر ينتهك قواعد القانون الدولي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم