بالأسماء، إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حادث تصادم مروعًا أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

الحادث بالكيلو 107 في اتجاه القاهرة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي (رقم ج ك أ 5815) وسيارة ميكروباص أجرة (رقم ب ع ج 4879) عند الكيلو 107 في اتجاه القاهرة، وقد تسببت شدة التصادم في إصابة الركاب، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ​تم الدفع الفوري بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين، وهم 11 شخصًا، إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين بالحادث

و المصابون هم: رجب محمد عبد الحفيظ (58 عامًا، وادى النطرون(، ​أحمد جمال محمد (33 عامًا، أبو المطامير(، ​على عبد الفتاح عبد الحكم (27 عامًا، الهرم)، ​محمد الصافي على (35 عامًا، أبو المطامير)، ​سعد زغلول عبد الخالق (31 عامًا، وادى النطرون)، ​شعبان عبد الستار محمد (62 عامًا، وادى النطرون)، ​هشام محمد سعد (25 عامًا، أكتوبر)، ​سعيد عطا الله عبد العظيم (43 عامًا، أبو المطامير)، ​عماد فتحى إسماعيل (59 عامًا)، ​حمدان خليل محمد (47 عامًا)، ​عبد الكريم فرج (47 عامًا، أبو المطامير)، وتجري حاليًا جهات التحقيق المعنية إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

