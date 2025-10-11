السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

تأجيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لـ 28 أكتوبر

إبراهيم سعيد
 قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكات لاعب منتخب مصر الأسبق إبراهيم سعيد لجلسة 28 أكتوبر الجاري، وذلك للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة 78 متهما في خلية مدينة نصر

المشدد ثلاث سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في حلوان

كانت محكمة المعادي قضت في وقت سابق بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوي التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

وكان محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أقام دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.

وأشارت الدعوي إلى أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، مما دفع طليقته لسدادها من مالها الخاص، بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا كمدير فنى بنادى جولدى الرياضى، مما دفع المحكمة لإحالة الدعوى إلى المحكمة.

محكمة القاهرة الجديدة لاعب منتخب مصر الأسبق ابراهيم سعيد إبراهيم سعيد محكمة المعادى

