الداخلية تكشف ملابسات استخدام لودر فى تحطيم 3 محال بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام سائق لودر، بإحداث تلفيات بواجهات عدد من المحال التجارية بمحافظة قنا، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين.

وبالفحص، تبيّن تلقى قسم شرطة قنا بلاغا من ثلاثة من ملاك المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، يفيد بقيام أحد الأشخاص بتحريض "سائق لودر" على إحداث تلفيات بواجهات محالهم، وذلك على خلفية وجود نزاع بينهم حول ملكية قطعة الأرض المقام عليها تلك المحال.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهم المحرّض، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتفاق مع سائق اللودر وإيهامه بأنه المالك الشرعي لتلك المحال، مدعيًا – على خلاف الحقيقة – صدور قرار بإزالتها.



كما تم ضبط سائق اللودر، وبمواجهته أيد ما جاء في أقوال المتهم الأول، وتم التحفظ على اللودر المستخدم في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

