شماريخ وألعاب النارية، بني صالح بالفيوم تحتفل بتقدم مرشحها في الحصر العددي بجولة الإعادة

18 حجم الخط

احتفلت قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، بتقدم مرشحها المستقل علي أيوب، بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، وحصوله على المقعد الثاني بعد الحصر العددي الذي أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات، بعد محمد محمود عبد القوي الذي حصد أول مقعد، وتبقى المقعد الثالث للملحق.

واحتفل أهالي قرية بني صالح بالشماريخ وصواريخ الألعاب النارية التي تطلق في الهواء للتعبير عن سعادتهم بفوز ابن قريتهم بمقعد في مجلس النواب، وعودة المقعد إليهم مرة أخرى بعد أن هجر القرية من بعد وفاة النائب السابق علي توفيق الذي كان آخر أفراد بني صالح الذي يحظى بالحصانة، وظلت بعيدة عن القرية.

الناخبون المقيدون بجداول الانتخابات بالفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبًا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية في 284 مركزًا انتخابيًّا تضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحًا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع

تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التي تضم قسم أول وثانٍ ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحًا 11 مستقلًّا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحًا 15 مستقلًّا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة في الانتخابات 19 مقعدًا منهم 9 في القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.