لسه ما شفتش الوجه الحقيقي، خليفة "أبو الشباب" يتوعد حماس من داخل مستشفى إسرائيلي

توعد زعيم الميليشيا الموالية لإسرائيل في غزة غسان الدهيني، حماس بمواصلة القتال ضدها، وذلك في أول تصريح له بعد مقتل سلفه ياسر أبو الشباب.

وقال الدهيني لصحيفة "ynet" العبرية: "بإذن الله، ووفق خطة أخي ياسر، سنكون تمامًا حيث كنا، بل أكثر تصميمًا وقوة. سنواصل القتال ضد آخر ما تبقى، حتى آخر إرهابي".

وزعم الدهيني، الذي تم نقله إلى مستشفى برازيلي في عسقلان: "اليوم سترى حماس الوجوه الحقيقية التي كان يجب أن تراها منذ وقت طويل. سنريهم أننا مستمرون، وأننا مصدر أمل لكل الأحرار، لكل من ينتظرون رؤية نهاية هذه العصابة الإرهابية".

ووسط تضارب الأنباء حول الفاعل، قتل ياسر أبو الشباب، زعيم ميليشيا موالية لإسرائيل، في مدينة رفح بقطاع غزة.

وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أنه أصيب خلال اشتباك مع أحد رجاله وتوفي في مستشفى إسرائيلي، بينما ذكرت مصادر أخرى أن حركة حماس أو جناحها العسكري، كتائب القسام، هي من دبرت الكمين.

في المقابل، رجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مقتله تم على يد أحد رجاله ضمن نزاع داخلي، معتبرة ذلك "تطورا سيئا لإسرائيل".

