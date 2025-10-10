أخبار الحوادث اليوم: مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ90 مليون جنيه.. خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين بالأقصر.. مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام بالمنوفية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المسؤولة عن جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط باقي المتورطين مع كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

خيم الحزن على قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد مصرع ثلاث شقيقات في حادث مأساوي داخل منزلهم، يُرجَّح أن يكون نتيجة اختناق بالغاز داخل الحمام أثناء استحمامهن.

شهد مركز مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر جريمة قتل مروعة حيث أقدم رجل أربعيني على ارتكاب جريمتي قتل لأفراد أسرته راح ضحيتها شاب وفتاتين بطلق ناري إثر تجدد خلافات قديمة على الميراث.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بمحافظة الإسكندرية.

مصرع أب وابنه غرقا بمياه النيل قرب محطة العلالمة ببني سويف

لقي أب ونجله مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل بالقرب من محطة قرية العلالمة التابعة لمركز بني سويف بـ محافظة بني سويف

حددت المحكمة المختصة، جلسة 15 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.

حددت المحكمة المختصة جلسة 15 أكتوبر، لنظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

اختُتمت أعمال الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، ومشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية.

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة بـ الجيزة بالتحفظ على دراجته النارية رغم عدم وجود أي مخالفات بها.

حددت محكمة النقض جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر طعن مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مسن لاتهامه بالتعدي على موظفة ببنك شهير داخل ميكروباص بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بمطعم شهير كائن بميدان المشحمة بمدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض مُهددًا المارة بإلحاق الأذى بهم بالقاهرة.

لقي شاب عشريني مصرعه بطلق ناري، فيما أصيب شقيقه ووالده بطلق ناري أيضًا على يد شاب ثلاثيني بمنطقة المريس التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر، إثر تجدد خلافات على الجيرة قديمة.

كشفت محافظة الإسكندرية اليوم، تفاصيل جديدة حول انهيار سقف غرفة فى أحد العقارات، مما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل “ سبق اتهامه فى قضايا”، يقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بغسل أموال بلغت نحو 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة.

