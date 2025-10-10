أخبار الحوادث اليوم: مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ90 مليون جنيه.. خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين بالأقصر.. مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام بالمنوفية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضربة أمنية، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 90 مليون جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المسؤولة عن جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط باقي المتورطين مع كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.
مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية
خيم الحزن على قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد مصرع ثلاث شقيقات في حادث مأساوي داخل منزلهم، يُرجَّح أن يكون نتيجة اختناق بالغاز داخل الحمام أثناء استحمامهن.
خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر
شهد مركز مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر جريمة قتل مروعة حيث أقدم رجل أربعيني على ارتكاب جريمتي قتل لأفراد أسرته راح ضحيتها شاب وفتاتين بطلق ناري إثر تجدد خلافات قديمة على الميراث.
ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بمحافظة الإسكندرية.
مصرع أب وابنه غرقا بمياه النيل قرب محطة العلالمة ببني سويف
لقي أب ونجله مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل بالقرب من محطة قرية العلالمة التابعة لمركز بني سويف بـ محافظة بني سويف
15 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسل الأموال
حددت المحكمة المختصة، جلسة 15 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.
15 أكتوبر أولى جلسات محاكمة "أوتاكا" بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسل 12 مليون جنيه
حددت المحكمة المختصة جلسة 15 أكتوبر، لنظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.
ختام فعاليات الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول
اختُتمت أعمال الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، ومشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية.
الداخلية تكشف حقيقة تحفظ فرد شرطة على دراجة نارية رغم عدم وجود مخالفات عليها
كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة بـ الجيزة بالتحفظ على دراجته النارية رغم عدم وجود أي مخالفات بها.
22 أكتوبر، نظر طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم سجنها 15 عاما بتهمة قتل ابنتها
حددت محكمة النقض جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر طعن مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة.
القبض على مسن بتهمة الاعتداء على موظفة ببنك شهير داخل ميكروباص بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مسن لاتهامه بالتعدي على موظفة ببنك شهير داخل ميكروباص بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.
السيطرة على حريق بمطعم شهير بالمحلة في الغربية (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بمطعم شهير كائن بميدان المشحمة بمدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تهديد المارة بسلاح أبيض في القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض مُهددًا المارة بإلحاق الأذى بهم بالقاهرة.
مقتل شاب وإصابة شقيقه ووالده بطلق ناري في الأقصر
لقي شاب عشريني مصرعه بطلق ناري، فيما أصيب شقيقه ووالده بطلق ناري أيضًا على يد شاب ثلاثيني بمنطقة المريس التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر، إثر تجدد خلافات على الجيرة قديمة.
تفاصيل جديدة حول انهيار جزئي لعقار غرب الإسكندرية
كشفت محافظة الإسكندرية اليوم، تفاصيل جديدة حول انهيار سقف غرفة فى أحد العقارات، مما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.
ضبط عاطل غسل 45 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل “ سبق اتهامه فى قضايا”، يقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بغسل أموال بلغت نحو 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة.
