مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

خيم الحزن على قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد مصرع ثلاث شقيقات في حادث مأساوي داخل منزلهم، يُرجَّح أن يكون نتيجة اختناق بالغاز داخل الحمام أثناء استحمامهن.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي يفيد بوصول 3 طفلات شقيقات من القرية جثثًا هامدة، إثر تعرضهن لاختناق داخل حمام المنزل.

وعقب الانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الفتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و10 سنوات، وأن الوفاة يُحتمل أن تكون ناجمة عن تسرب غاز السخان أثناء الاستحمام، ما أدى إلى اختناقهن ووفاتهن في الحال.

تحقيقات النيابة العامة

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث بدأت إجراءات فحص وتحرير المحضر اللازم، كما تم التحفظ على مكان الواقعة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث المأساوي.

من جانبها، تواصل النيابة العامة التحقيق في الحادثة المأساوية، فيما تُواصل أجهزة الأمن في المنوفية تحرياتها لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة وتحديد المسؤولية.

