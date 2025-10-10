الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

وفاة 3 شقيقات غرقا
وفاة 3 شقيقات غرقا فى البانيو بالمنوفية

خيم الحزن على قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد مصرع ثلاث شقيقات في حادث مأساوي داخل منزلهم، يُرجَّح أن يكون نتيجة اختناق بالغاز داخل الحمام أثناء استحمامهن.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي يفيد بوصول 3 طفلات شقيقات من القرية جثثًا هامدة، إثر تعرضهن لاختناق داخل حمام المنزل. 

وعقب الانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الفتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و10 سنوات، وأن الوفاة يُحتمل أن تكون ناجمة عن تسرب غاز السخان أثناء الاستحمام، ما أدى إلى اختناقهن ووفاتهن في الحال.

تحقيقات النيابة العامة

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث بدأت إجراءات فحص وتحرير المحضر اللازم، كما تم التحفظ على مكان الواقعة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث المأساوي.

من جانبها، تواصل النيابة العامة التحقيق في الحادثة المأساوية، فيما تُواصل أجهزة الأمن في المنوفية تحرياتها لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة وتحديد المسؤولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبين الكوم الجامعى شبين الكوم محافظة المنوفية مستشفى شبين الكوم الجامعى

مواد متعلقة

التحفظ على صاحب محل كشري بعد تسمم 7 طالبات في المنوفية

بعد تسمم 7 طالبات بسبب وجبة كشرى، تعليم المنوفية: "حالتهم مطمئنة"

مصرع عامل بمقلة لب في المنوفية صعقا بالكهرباء

صحة المنوفية: التحفظ على عينات الكشرى لفحصها بعد تسمم 7 طالبات

تسمم 7 طلاب ثانوي بسبب وجبة كشري في المنوفية

صحة المنوفية: غلق 71 وإنذار 538 منشأة طبية فى حملات تفتيشية

العثور على معلمة متوفاة داخل منزلها بقرية أسطنها في المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي بالأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النيل ويوجه بإنارة الشوارع

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads