البنوك تتسلم رسميا قرار التحفظ على أرصدة سوزي الأردنية وشاكر محظور ومحمد عبد العاطي

تسلمت البنوك تعميمًا رسميًّا بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، والتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا جديدًا بالتحفظ على أموال ثلاثة من مشاهير تطبيق “تيك توك”، وهم: سوزي الأردنية، شاكر، ومحمد عبد العاطي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن مصادر ثرواتهم.

ممتلكات سوزي الأردنية

_ هاتف محمول ماركة آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون.

_شقة بالقاهرة الجديدة.

_ مبلغ مالي 139682 جنيهًا على محفظة اتصالات كاش بها.

سبب قرار التحفظ على سوزي الأردنية

جاء القرار بعد رصد حساب المتهمة على منصة “تيك توك” والذى يحمل اسم “سوزي الاردنية”، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.

شاكر محظور

محمد شاكر محمد حمزة العوضي، 30 عامًا، صانع محتوى باسم “شاكر محظور” ظهر في بث مباشر دائم عبر تيك توك، استطاع تكوين ثروة معتبرة من الهدايا الافتراضية التي يحصل عليها من متابعيه والتي تُحول إلى أموال بالدولار.



أثبتت التحريات أن “شاكر محظور”، 30 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق وعلوم شرطية، مقيم بمدينة القاهرة الجديدة، تم ضبطه وبرفقته مدير أعماله محمد هشام ربيع السعدني، حيث عُثر بحوزتهما على هواتف محمولة، وسيارة مرسيدس GLC 300، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص، مواد مخدرة، هاتف مطلي بالذهب، 18 ساعة فاخرة بينها ساعة مرصعة بالألماس، دفتر شيكات، عقود لوحدات سكنية، ومبلغ مالي يقدر بـ50 ألف جنيه.



سبب التحفظ على أموال التيك توكر محمد عبد العاطي

وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.

المضبوطات التي ضبطت بحيازة البلوجر عبد العاطي

_ هاتف محمول ماركة iPhone 13.

_مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري.

_ سيارة ميتسوبيشي باجيرو.

_دلائل رقمية تؤكد إدارته لحساب “Mohamed abdelaty taha” على تيك توك، وقناة “مع كامل احترامي” على يوتيوب.

كما كشفت التحريات عن ارتباط حسابه على تطبيق “إنستاباي” بحساب مصرفي في بنك CIB يحتوي على رصيد قدره 818,638 جنيهًا مصريًّا.

اعترافات البلوجر عبد العاطي

أقر المتهم، البالغ من العمر 31 عامًا، بأنه بدأ نشاطه في ديسمبر 2022 من خلال قناة “مع كامل احترامي” على يوتيوب، والتي يتابعها نحو 606 آلاف متابع، وينشر من خلالها مقاطع أسبوعية بلغ عددها 140 حلقة، تضمن بعضها ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة. وأفاد أنه يحقق أرباحًا تتراوح بين 1,000 إلى 1,500 دولار لكل مقطع وفق نسب المشاهدة التي تخطت 5 ملايين مشاهدة.



