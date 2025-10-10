الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ختام فعاليات الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي؛ فيتو

اختُتمت أعمال الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، ومشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية.


يُعد هذا الاجتماع الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتكون منصة إقليمية تُيسِّر التواصل الفعال بين جهات الاتصال الوطنية المختصة بتحديد الأصول وتتبعها وتجميدها وحجزها ومصادرتها، سعيًا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى استرداد الأصول غير المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، دون الإخلال بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


وانتهى الاجتماع بإعلان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع العام السنوي للشبكة لعام ٢٠٢٦.


وعلى هامش الاجتماع، التقى المستشار النائب العام بنظيره النائب العام لجمهورية أذربيجان، في لقاء يُعد الأول من نوعه بين النيابتين، حيث اتفق الطرفان على أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون أوثق وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الجانبين. 

كما خَلُص اللقاء إلى أهمية إعداد مذكرة تفاهم موسعة تشمل آليات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المهنية بين أعضاء النيابتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا المستشار محمد شوقي

مواد متعلقة

النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة السعودية

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مفتي الجمهورية: بناء الإنسان هو الأصل الذي تُبنى عليه الأوطان

المزيد
الجريدة الرسمية