ضربة أمنية، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 90 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية المسؤولة عن جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط باقي المتورطين مع كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

تفاصيل العملية

في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة، أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة بني سويف، كانوا محكومين بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل ومخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه. كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم 418 كيلو جراما من مخدري الحشيش والشابو، و250 ألف قرص مخدر، و46 قطعة سلاح ناري متنوعة، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 90 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

