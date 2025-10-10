15 أكتوبر أولى جلسات محاكمة "أوتاكا" بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسل 12 مليون جنيه

حددت المحكمة المختصة جلسة 15 أكتوبر، لنظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

محاكمة البلوجر أوتاكا

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بإحالة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة العاجلة، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا

وقالت وزارة الداخلية: في إطار ورود عدد من البلاغات ضد التيك توكر أوتاكا، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين".

بمواجهته اعترف البلوجر التيك توكر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

