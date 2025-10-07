الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة السعودية

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي؛ فيتو

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال "الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)”، والمقرر انعقاده يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ويُعد هذا الاجتماع الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول الافتراضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحو فعال. 

ومن المقرر أن تعتمد الشبكة رسميًا خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ، إلى جانب المبادئ الأساسية الحاكمة، وذلك ضمن ميثاق الشبكة وإعلان النوايا المشترك.

