مصرع أب وابنه غرقا بمياه النيل قرب محطة العلالمة ببني سويف

لقي أب ونجله مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل بالقرب من محطة قرية العلالمة التابعة لمركز بني سويف بـ محافظة بني سويف

بلاغ غرق شخصين ببني سويف

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، إخطارًا يفيد بغرق شخصين في مياه النيل بدائرة مركز بني سويف، وأوضح البلاغ أن الضحيتين أب ونجله كانا بالقرب من محطة قرية العلالمة قبل أن يتعرضا للغرق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة برفقة سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين.

غرق أب ونجله ببني سويف

وبعد جهود استمرت لبعض الوقت، تمكنت قوات الإنقاذ من العثور على جثمان الأب ونجله، وتبين أنهما يدعيان عبد الناصر سليم محمد، 60 عامًا، ونجله جمال، 22 عامًا، وتم نقلهما إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

بحزن بقرية الفقيدين ببني سويف

وسادت حالة من الحزب بقرية الفقيدين بـ محافظة بني سويف، حيث أعرب الأهالي عن بالغ حزنهم لرحيل الأب ونجله بهذه الطريقة المفجعة، خاصة وأن الأسرة معروفة بحسن السمعة والعلاقات الطيبة، حيث خيمت أجواء من الحزن والأسى على القرية منذ سماع الخبر.

