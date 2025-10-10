الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق بمطعم شهير بالمحلة في الغربية (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمطعم بميدان المشحمة بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بمطعم شهير كائن بميدان المشحمة بمدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

ترقية 34 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 20 مدرسًا بجامعة طنطا

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بنشوب حريق داخل المطعم وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق وجرى فصل التيار الكهربائي وإجراء عمليات التبريد فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

أتينا رحابك يا شيخ العرب، آلاف المواطنين يتوافدون على مولد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

ترقية 34 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 20 مدرسًا بجامعة طنطا

الأكثر قراءة

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads