السيطرة على حريق بمطعم شهير بالمحلة في الغربية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بمطعم شهير كائن بميدان المشحمة بمدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بنشوب حريق داخل المطعم وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق وجرى فصل التيار الكهربائي وإجراء عمليات التبريد فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.



