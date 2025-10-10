الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

إسعاف
إسعاف

شهد مركز مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر جريمة قتل مروعة حيث أقدم رجل أربعيني على ارتكاب جريمتي قتل لأفراد أسرته راح ضحيتها شاب وفتاتين بطلق ناري إثر تجدد خلافات قديمة على الميراث.

 

جريمة قتل الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر يفيد بالعثور على "محمود م. ر" خريج كلية حقوق 30 عاما، داخل منزله بشارع البقالة بأرمنت، وبعد ساعات تلقى إخطارا بالعثور على جثة كل من؛ «نورهان. ج. م»  18 عامًا، و«رحاب ج. م.» 35 عامًا، شقيقتان تقيمان في أحد منازل منطقة البقالة بأرمنت غرب الأقصر، والفرق بينهما مسافة 200 متر.

ودلت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز شرطة أرمنت، على أن القاتل هو رجل أربعيني "دكتور جامعي"، أنهى حياة الشاب" ابن شقيقته" وأيضا تخلص من الفتاتين "ابنتي شقيقه"، مستخدما سلاحا ناريا بسبب خلافات قديمة على الميراث تطورت من جديد.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

