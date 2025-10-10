مقتل شاب وإصابة شقيقه ووالده بطلق ناري في الأقصر

لقي شاب عشريني مصرعه بطلق ناري، فيما أصيب شقيقه ووالده بطلق ناري أيضًا على يد شاب ثلاثيني بمنطقة المريس التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر، إثر تجدد خلافات على الجيرة قديمة.

جريمة قتل المريس بالأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، يفيد بمقتل «م.ع» 27 عاما بطلق ناري في الرقبة وإصابة شقيقه «م. ع» 14 عاما بطلق ناري في الكتف، وإصابة والدهما «ع.ا» 48 عاما بطلق ناري في الرجل.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي ودخل الشقيق الأصغر إلى العناية المركزة، ويتلقى الأب العلاج وتم إيداع جثة الإبن الأكبر في مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

كما انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة إلى الواقعة، وتبين أن القاتل أحد جيرانهم يدعى «ا.م» 33 عاما، عاطل، وله معلومات جنائية، وجار تكثيف التحريات لضبطه والسلاح الناري المستخدم في الواقعة التي كانت على خلافات قديمة فيما بينهم تطورت من جديد.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

