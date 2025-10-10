الجمعة 10 أكتوبر 2025
الداخلية تكشف حقيقة تحفظ فرد شرطة على دراجة نارية رغم عدم وجود مخالفات عليها

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة بـ الجيزة بالتحفظ على دراجته النارية رغم عدم وجود أي مخالفات بها.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة بالجيزة بالتحفظ على دراجته النارية رغم عدم وجود أي مخالفات بها.


وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري قام أحد أفراد الشرطة "الظاهر بمقطع الفيديو" بالتحفظ على دراجة نارية بمقر الإدارة العامة لمرور الجيزة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حال توقفها بإحدى الشوارع بالجيزة لكونها بدون لوحات معدنية. 


وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط القائم على النشر (عامل توصيل – مقيم بدائرة مركز كوم حمادة).

 

وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر المقطع المشار إليه على حسابه لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبة المملوكة له. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

