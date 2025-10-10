الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

15 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسل الأموال

البلوجر سوزى الأردنية
البلوجر سوزى الأردنية

حددت المحكمة المختصة، جلسة 15 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.

 

محاكمة البلوجر سوزى الأردنية

كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.


وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع م أ، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لقيامها بنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.


كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد الضباط أثبت فيه ورد التقرير الفني والمرفق بالمحضر المحرر بمعرفة الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والمسمى (سوزي المستخبية el Soozz) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظة بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام. 

الجريدة الرسمية