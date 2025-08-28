الجمعة 29 أغسطس 2025
سيارات فارهة وآيفونات وساعات باهظة الثمن، أبرز ممتلكات محمد أوتاكا وشاكر محظور وسوزي الأردنية

التحفظ على أموال
التحفظ على أموال البلوجر شاكر، فيتو

أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من التيك توكرز المتهمين في قضايا غسيل أموال ونشر فيديوهات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز التيك توكرز المحبوسين حاليا على ذمة التحقيقات، والذين تم صدور قرارات بالتحفظ على أموالهم ومنع بعضهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

التحفظ  على أموال سوزى الأردنية" ومنعه من السفر 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا  يقضي بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ "سوزى الأردنية" ووالدها أيمن محمد الدسوقي ووالدتها سحر يوسف عبد العظيم، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازتهم لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، ومنعها من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.

ورصدت أجهزة الأمن امتلاك سوزي الأردنية لـ:


_هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون
 

_ شقة بالقاهرة الجديدة
 

_ مبلغ مالي 139682 جنيها على محفظة اتصالات كاش بها



التحفظ  على أموال وممتلكات التيك توكر محمد محمد عبد العاطي طه

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال وممتلكات التيك توكر محمد محمد عبد العاطي طه، صاحب برنامج “مع كامل احترامي”، ومنعه من التصرف في أمواله النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد رصد نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي وتوجيه اتهامات تتعلق بنشر محتوى يتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

 

ممتلكات المتهم والمضبوطات التي ضبطت بحوزته


خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على:


_ هاتف محمول ماركة iPhone 13.

_ مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري.

_ سيارة ميتسوبيشي باجيرو.

_ دلائل رقمية تؤكد إدارته لحساب “Mohamed abdelaty taha” على تيك توك، وقناة “مع كامل احترامي” على يوتيوب.

_كما كشفت التحريات عن ارتباط حسابه على تطبيق “إنستاباي” بحساب مصرفي في بنك CIB يحتوي على رصيد قدره 818,638 جنيهًا مصريًا.


التحفظ المؤقت على أموال التيك توكر محمد شاكر

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا يقضي بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر محمد شاكر محمد حمزة العوضي، الشهير بـ”شاكر محظور”، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل.

ممتلكات التي أثبتت وضبطت بحوزته

عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب.

_ 18 ساعة يد: من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس.

_دفتر شيكات: يحتوي على معاملات مالية تخص المتهم.

_ عقود لوحدات سكنية: مثبتة باسم المتهم الأول.

_مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه مصري: تم التحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات.

_ سيارة مرسيدس GLC 300: سعرها يصل لـ 5مليون جنيه، كانت بحيازة مدير أعماله، محمد هشام ربيع السعدني، الذي أُلقي القبض عليه أيضًا.
 

التحفظ على أموال محمد أوتاكا

وقررت جهات التحقيق التحفظ على أموال محمد أوتاكا، لاتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي عبر بث فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي
 

ممتلكات والمضبوطات بحوزته

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء عقارات وسيارات.

وقدرت قيمة الممتلكات التي قام بشرائها بنحو 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

