مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر (صور)

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حادثًا مأسويًا نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أجرة، بسبب السرعة الزائدة.

حادث الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث في مركز القرنة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تتواصل جهود رجال المرور لتأمين الطريق والتحقيق في أسباب الحادث.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فيما انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة وعددا رجال الإدارة العامة لمرور الأقصر.



وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

