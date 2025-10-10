ضبط عاطل غسل 45 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل “ سبق اتهامه فى قضايا”، يقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بغسل أموال بلغت نحو 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها بمظهر شرعي عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الأنشطة الإجرامية غير المشروعة وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

