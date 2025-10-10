الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخص بتهمة ضرب زوجة شقيقه في الدقهلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى بالضرب على زوجة شقيقه وأنجالها بسبب خلافات عائلية في الدقهلية.

 كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر استغاثة سيدة من قيام شقيق زوجها بتحطيم محتويات شقتها والتعدي عليها وعلى أنجالها بالسب والضرب بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من والد المشكو في حقه بتضرره من قيام نجله بالتعدي على زوجة شقيقه لخلافات عائلية بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق، وانتهت الواقعة بالتصالح بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية محافظة الدقهلية الدقهلية خلافات عائلية مركز شرطة السنبلاوين السنبلاوين

مواد متعلقة

القبض على سائق تحرش بابنته ببلقاس في الدقهلية

مدرس يتهم طالب ثانوي بالتحرش بابنته الطفلة بدكرنس في الدقهلية

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads