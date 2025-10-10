الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام

ضبط المتهمة
ضبط المتهمة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بمحافظة الإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص مرتدية ملابس خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

