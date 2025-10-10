الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على مسن بتهمة الاعتداء على موظفة ببنك شهير داخل ميكروباص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مسن لاتهامه بالتعدي على موظفة ببنك شهير داخل ميكروباص بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

مسن يعتدي على موظفة بنك بالمنيرة الغربية

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظفة بأحد البنوك الشهيرة تفيد بقيام شخص بالتعدي عليها بالضرب داخل ميكروباص ولا مس مناطق حساسة من جسدها، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط المتهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة مسن اعتدى على الموظفة داخل سيارة ميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية